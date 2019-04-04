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وزير القوى العاملة يلتقى نظيرة البرتغالى لبحث الاستفادة من العمالة المصرية

الخميس، 04 أبريل 2019 10:57 ص
وزير القوى العاملة يلتقى نظيرة البرتغالى لبحث الاستفادة من العمالة المصرية جانب من اللقاء
كتب محمود راغب
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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيرة البرتغالى جوزى أنطونيو فيرى سيلفا، وزير العمل والتضامن والضمان الاجتماعى، على هامش انعقاد المؤتمر الوزارى الرابع فى الإطار المتوسطى حول التوظيف والعمالة، بمدينة كاشكايش البرتغالية، لبحث عددا من الملفات التي تتعلق بعمل الوزارتين، وتعزيز سُبل التعاون فى مجالات العمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتشغيل ، وتبادل الخبرات، وإمكانية الاستفادة من العمالة المصرية المدربة موسميا أو مؤقتاً في عدة أنشطة اقتصادية بالبرتغال، فضلا عن الاستفادة من المراكز التدريبية البرتغالية .

ورحب الوزير البرتغالى بنطيره المصري مؤكدا أن العلاقة بين مصر والبرتغال وطيدة وبالأخص من بعد زيارة الرئيس المصرى إلى البرتغال والرئيس البرتغالى إلى مصر.

وأكد الوزيرين عمق العلاقات بين البلدين وما تربطهما من علاقات ثنائية تعد نموذجا للاعتزاز والتقدير، والتعاون في مجالات العمل، وكل ما يهم عمال البلدين، وتنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية.

واستعرض "سعفان، التطوير الجارى حاليا من قبل الوزارة في مراكز التدريب المهنى، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية فى 38 مركزا ثابتا بمديريات القوى العاملة بمحافظات مصر، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع، لافتا إلى أن الوزارة انتهجت نهجا جديدا وهو توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركات الخاصة لتدريب وتأهيل الشباب المصرى بأحدث وسائل التدريب لتخريج شباب قادر على اقتحام سوق العمل .

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصرى.

وقال وزير القوى العاملة: إن الوزارة تقدم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يمولها جهاز تنمية المشروعات باعتبار هذه المشروعات الجسر الذى ينطلق منه الاقتصاد المصرى.

 


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وزير القوى العاملة

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