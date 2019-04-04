وزير الزراعة الأردنى: إتاحة البيانات بين الدول العربية تعزز الأمن

كتبت – هناء أبو العز تصوير- حسام عاطف

قال إبراهيم الشحاحدة، وزير الزراعة فى الأردن، إن ملف الأمن الغذائى والمائى، الذى يهدد المنطقة العربية بأكملها، ينقصه قاعدة بيانات ذات رؤية واضحة، لدعم الخطط والإستراتيجيات، التى يتم وضعها من أجل تحقيق التنمية المستدامة المرجوة للدول والتى لا تتحقق إلا بتوفير وتحقيق الأمن الغذائى.

وأشار الشحاحدة، فى تصريح صحفى خاص لليوم السابع، على هامش الاجتماع المشترك لوزراء المياه ووزراء الزراعة تحت عنوان " مؤتمر أيام الأراضي والمياه 2019 في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"،إلى أن توفير البيانات هو أهم عناصر نجاح خطة قطاعى الزراعة والمياه للتنمية، من أجل العمل بشكل تكاملى عربى.

وأوضح الشحاحدة، أن هذه البيانات هى التى ستوفر دارسة صحيحة للأوضاع على أرض الواقع، وبالتالى يتم على أساسها وضع خطط تختصر الوقت والمجهود.

وأكد وزير الزراعة فى الأردن، أن المنظمة الزراعية تجمع العرب للتنمية الزراعية، ولكنها بحاجة لهذه القواعد البيانية، مع وجود دراسة مبنية على أطر واضحة.

ولفت الشحاحدة، إلى أن اجتماع وزراء الزراعة العرب، انتهى بشبكة معرفة متاحة للدول العربية، وتوقيع اتفاقية "الفاو" اليوم مع منظمة التنمية العربية الراعية، سيكون فى تطبيقها إذا أتيحت البيانات لها الأثر الايجابى .