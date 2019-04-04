وقال بومبيو ، تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ، إن نشاطات إيران تجعل دول حلف الناتو وأوروبا بصفة عامة أقل أمنا.



وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن تبذل كافة الجهود لكبح جماح إيران في تنفيذ عملياتها الإرهابية وكذلك عمليات الاغتيالات .. على حد قوله.



من جانب آخر ، أكد بومبيو أن بلاده تواصل محادثاتها مع تركيا ، إلا أنه أشار إلى أن موقف واشنطن سعي أنقرة لتنفيذ صفقة صواريخ (إس 400) الروسية لم يتغير.