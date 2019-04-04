وزير التعليم العالى: نعمل على ارتقاء مستوى الجامعات المصرية بالتصنيف الدولى

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن انعقاد المنتدى العلمى الأول يأتى انطلاقا من الإيمان بأن النهضة الحقيقة لن تتحقق إلا بالعلم، مؤكداً أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعى.

وأضاف عبد الغفار، خلال المنتدى العلمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير من الشخصيات العلمية ورجال الدولة، أن وزارة التعليم العالى تحرص على اتاحة التعليم لجميع ورفع كفاءته وتوفير بيئة تعليمية متميزة، مؤكداً أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية.

وتابع عبد الغفار، أنه يتم الارتقاء بمستوى الجماعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات، وفيما يتعلق بتحسين جودة التعليم قمنا بتطوير المناهج وربط التخصصات بسوق العمل.