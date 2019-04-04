وزير التعليم العالى: الرئيس وجه بالاهتمام بالموهوبين فى مختلف مجالات الإبداع

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن كافة دول العالم مشغولة بكيفية تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وأن المستقبل القريب سيكون في احتياج لوجود خريجين لديهم مهارات جديدة، وأن التواصل مع هذه الدول يأتى في إطار اكتساب الخبرات والوقوف على أحدث المستجدات وهو ما يسعى إليه المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن التعليم سيكون له الدور الأكبر في حل المشكلات مع ضرورة الاهتمام بالموهوبين في مختلف مجالات الإبداع.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار - خلال مؤتمر صحفى، عقده اليوم على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان "بين الحاضر والمستقبل" الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي - إن المنتدى يأتى في إطار الدور البناء الذى تقوم به مصر من أجل مستقبل أفضل والاستفادة من تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي لخدمة الصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف عبد الغفار ، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لديها دراسة لاحتياجات السوق المحلية والعالمية وأغلبها تدور في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، موضحا أن التكنولوجيا منتشرة في كافة التخصصات والخدمات، موضحا أن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى تناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال مناقشة عدد من القضايا المطروحة عالميا.

وأشار وزير التعليم العالي ، إلى أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، في إطار مسايرة التغيرات العالمية ومواجهة التكنولوجيات اللازمة والثورة الصناعية الرابعة، ضمن اهتمامات مصر بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي وإعلان عام 2019 عاما للتعليم، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وأنه تم اختيار إقامة المنتدى بالعاصمة الإدارية كنموذج للتطور والسعى للبناء.

وتابع عبد الغفار ، قائلا: إن المنتدى سيتناول عددا من الموضوعات الهامة، منها:تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيه البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار ، إلى أن تطوير المناهج ومنظومة التعليم تقتضى بأن نعلم أبنائنا كيف يتعلمون وليس كالطرق التقليدية القائمة على التلقين، وأن العالم يشهد تحولات كبيرة في إطار التعليم الالكترونى والتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن هناك توصية بإنشاء مجلس إدارة عالمي للمنتدى والعمل بالتوصيات التى تخرج بها من المنتدى على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي فقط.

وذكر وزير التعليم العالي ، أن دول العالم تسعى بتقليل الفجوة بين المواد العلمية المقدمة للطلاب وبين المهارات الوظيفية التى يحتاجها سوق العالمى، وأن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى إلقاء الضوء حول دور البحث العلمى والتعليم العالي في إيجاد خريج قادر على مواكبة سوق العمل ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم، مضيفا إن المنصة التعليمية الإلكترونية الجديدة تهدف إلى ربط العلماء والباحثين المصريين عبر التواصل معا، وأن دولة مثل الهند متقدمة في مجال التكنولوجية الرقمية والتى من شأنها فتح مجالات عمل جديدة ومستحدثة بالتزامن مع اندثار وظائف تقليدية عديدة.