وزير الأوقاف: استحلال الجماعات الضالة للمال العام باب واسع للفساد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن فقه الجماعة خطر على كيان الدولة، فالجماعات المتطرفة تصنع فقها مفصلا على مقاسها ومصالحها.

وأضاف الوزير، فى بيان له أن الجماعات تربط فى فقهها كل فتاواها بما يحقق مصالحها هى ويحقق التمكين للجماعة لا للدولة، على أن استحلال الجماعات الضالة للمال العام باب واسع من الفساد والشر يستحلون فيه المال العام متى تمكنوا منه من جهة، ويتهربون من دفع ما عليهم من التزامات تجاه الدولة ويحرضون على عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جهة أخرى، مسرعين في تكفير مخالفيهم كطريق لاستحلال دمائهم وأموالهم ، ثم يدفعون من يستطيعون تجنيدهم وتغذيتهم بأفكارهم المسمومة من التكفير إلى التفجير ، فهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية ، إنما ولاؤهم الوحيد هو جماعاتهم الضالة ، غير أن الأسوأ في ذلك كله هو احتراف منظريهم للكذب بل اختلاقهم للضلالات والأكاذيب، ولى أعناق النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه، افتراء على الله عز وجل ورسوله ( صلى الله عليه وسلم )وعلى منهاج الله وشرعته السمحاء.

وقال الوزير، على أن الذى نؤكد عليه أن حرمة المال العام أشد من حرم المال الخاص، لكثرة الذمم المتعلقة بالمال العام ، مع التأكيد على أن كل جسد نبت من سحت سواء أكان مالا عاما أو مالا خاصا فالنار أولى به .