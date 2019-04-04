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وزيرة السياحة تلتقى كبرى الشركات الصينية لفتح أسواق جديدة

الخميس، 04 أبريل 2019 01:43 م
وزيرة السياحة تلتقى كبرى الشركات الصينية لفتح أسواق جديدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال لقاءات مع شركات صينية
كتبت - آمال رسلان
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعا مع شركة CTRiP الصينية، والتي تعتبر أكبر الشركات المقدمة لخدمات السفر عبر الإنترنت حيث تقدم خدمات الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، ولديهم حصة فى السوق الصيني تصل الى 80%، خلال مشاركة الوزيرة فى فعاليات الدورة الـ19 للقمة العالمية للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC Global Summit 2019 بمدينة إشبيلية بإسبانيا.
 
 
وبحث الاجتماع سبل تنشيط وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر من الصين، ومناقشة طرق وآليات التعاون للترويج لمصر في السوق الصينى، حيث أن السوق الصيني له طبيعة خاصة، وله مواقع تواصل اجتماعى خاصة به مثل WeChat و Weibo .
 
 
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى آفاق التعاون الجديدة والمتزايدة التى تشهدها العلاقات بين مصر والصين فى كافة المجالات ومنها مجال السياحة، مؤكدة على أهمية السوق الصينية كأحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية، لافتة إلى النمو الذي تشهده أعداد السياحة الصينية الوافدة لمصر. 
 
 
وقدمت الشركة مقترحاتها حول سبل التعاون والخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركة للوزارة، حيث تمتلك الشركة قاعدة بيانات دقيقة عن شرائح السائحين والتي يمكن استخدامها فى الترويج واستهداف الشرائح المختلفة من السائحين. 
 
 
وفي سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط مع  تيرى ڤون بيبرا، مدير عام الأسواق الأوروبية، لمجموعة "علي بابا" الصينية، واحدة من أكبر الشركات التى تقدم خدماتها على الانترنت في العالم، وذلك لبحث سبل التعاون معهم.
 
 
وتم خلال اللقاء الإتفاق على عقد لقاء لممثلي المجموعة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث آليات التعاون فيما يخص التعامل على موقع أو منصة علي پاي (Alipay) وهو موقع تابع لمجموعة "على بابا" يقدم خدمة الدفع عبر الإنترنت، وهو أحد اهم مواقع الدفع عبر الانترنت في العالم حيث وصل عدد مستخدميه 870 مليون في 2018، ويستحوذ هذا الموقع على أكثر من 50% من السوق الصيني في هذا المجال.

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