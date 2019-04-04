وزيرة السياحة بعد فوزها بجائزة الريادة: تتويجا لجهود مصر فى تعزيز القطاع

كتب هيثم سلامة

فازت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بجائزة الريادة الدولية فى مجال السياحة لعام 2019، فى الدورة الـ19 للمجلس الدولى للسياحة والسفر المقام فى إسبانيا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، عقب فوزها: لقد شرفت اليوم بحصولى على جائزة "الريادة الدولية فى مجال السياحة" لعام 2019، والتى تأتى تتويجا لجهود مصر فى تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، من المجلس الدولى للسياحة والسفر، Global Summit 2019.

لقد شرفت اليوم بحصولي على جائزة "الريادة الدولية في مجال السياحة" لعام ٢٠١٩، والتي تأتي تتويجا لجهود #مصر في تعزيز قطاع السياحة ليكون اكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، من المجلس الدولى للسياحة والسفر، Global Summit 2019 @WTTC. pic.twitter.com/cdXselLPjS — Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) ٣ أبريل ٢٠١٩

يأتى ذلك على هامش مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ19 للقمة العالمية للمجلس الدولى للسياحة والسفر فى مدينة إشبيلة بإسبانيا، الذى عقد خلال الفتـرة من 2 إلى 4 أبريل الجارى مع صانعى السياحة من القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات والفرص التى تواجه القطاع.



