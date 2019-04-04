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وزيرة البيئة: توفير 524 ميجاوات فى استهلاك الكهرباء خلال ساعة الأرض

الخميس، 04 أبريل 2019 11:27 ص
وزيرة البيئة: توفير 524 ميجاوات فى استهلاك الكهرباء خلال ساعة الأرض احتفالية ساعة الأرض
كتبت آية دعبس
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تضاعف الوفر المحقق في أحمال الكهرباء نتيجة مشاركة مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" 2019، السبت الماضى من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء، بما يقدر  267 ميجاوات - ساعة.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تبعا لتقرير دراسة ومتابعة الأحمال الكهربائية من خلال مركز التحكم القومي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يقدر حجم الوفر المحقق في الطاقة خلال فترة المشاركة نحو 524 ميجاوات/ ساعة ، بينما كان الوفر في الطاقة خلال ساعة الأرض العام الماضى 257 ميجاوات/ساعة.
 
وأشادت الوزيرة بالمشاركة الواسعة لكافة فئات المجتمع في المبادرة من خلال الأنشطة والاحتفاليات التى نفذتها وزارة البيئة في كافة المحافظات، ومشاركات المجتمع المدني، إلى جانب المشاركات الفردية للمواطنين، مؤكدة أن خلق وعى حقيقي لدى المواطنين بأبعاد المشكلات البيئية وأهمية دورهم فى مواجهتها وحلها ساعد على تحقيق مشاركة مجتمعية أكبر تفتح الطريق نحو مسار أكثر فاعلية فى التعامل مع قطاع البيئة فى مصر.
 
من جانبه، تقدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر لوزارة البيئة والعاملين على التعاون البناء لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العمل على دمج السياسات البيئية فى قطاعات التنمية بالدولة.
 

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