وزيرة البيئة تبحث إدارة المخلفات مع مؤسسة الطاقة الحيوية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا بمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية، لمناقشة خطة عمل المؤسسة والاستراتيجية المقترحة 2019- 2020، وتضمنت عرض رؤية متكاملة لإدارة المخلفات الحيوية فى مصر تشمل ثلاث محاور: تكنولوجيات البيوجاز- تكنولوجيات الوقود الحيوى وتكنولوجيات المنتجات الحيوية الناتجه من تدوير التصنيع الغدائى و المخلفات الزراعيه.

وناقش الاجتماع تفعيل اتفاق التعاون بين المؤسسة وجهاز تنمية المشروعات لتقديم أوجه الدعم لوحدات البيوجاز على مستوى الجمهورية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بالإضافة الى اعداد برنامج تدريبى معتمد لتخطيط وتنفيذ وصيانة وحدات البيوجاز وبناء شراكات جديدة مع العديد من مراكز التميز فى مجال الطاقة الحيوية على المستوى الدولى والمحلى.

وخلال الاجتماع وجهت وزيرة البيئة الشكر لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة على جهودهم فى دعم تحقيق أهداف المؤسسه خلال الفتره السابقه، وشددت على أهمية تقديم الدعم لمثل هذه المؤسسات مما يحقق نقلة واعدة فى مجال الطاقة الحيوية من توفير الكوادر الفنية المؤهلة وبناء القدرات للعاملين بها مما يخلق فرص عمل جديدة ويحقق الإستدامة لأعمال المؤسسة.

وأكدت أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية من خلال تلك المشروعات خاصة فى مرحلة التحول الاقتصادى الذى تمر به مصر لتحقيق الإستدامة فى مسارات التنمية وشددت على العمل بشكل متوازى فى اعداد الدراسة الفنية والإستعانة بالشركات ذات الخبرة فى مجال الطاقة الحيوية للأطلاع على هذه التكنولوجيات الى جانب الإستعانة بالدراسات البيئية فى المعاهد والمراكز البحثيه لتضمينهم فى الدراسات بالمؤسسة كما شددت على رفع الوعى من خلال مشاركة الشباب والقطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات وبالتالى توفير المناخ الداعم لتنفيذها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور طلعت عبد القوى الأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية وممثلى الوزارت المعنيه من الإنتاج الحربى والدفاع و التنميه المحليه وممثل جهاز تنميه وممثل المجتمع المدنى وذلك بالبيت الثقافى التعليمى بيت القاهرة الفسطاط.

والجدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء من خلال وزارة البيئة كمؤسسة مركزية غير هادفة للربح تهدف إلى نقل تكنولوجيا الطاقة الحيوية حيث قدمت المؤسسة الدعم الفنى والمادى لتنفيذ ما يقرب من 1300 وحدة بايوجاز منزلية وانتاج السماد الحيوى مما يحقق الاستفادة من المخلفات فى إنتاج الطاقة والأسمدة والمنتجات الحيوية الأخرى من خلال إدخال نظم مبتكرة حديثة.