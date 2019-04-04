وزارة التضامن تعلن تطوير الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات، التى نفذتها شركة تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، فى إطار السعى للتخفيف على اصحاب المعاشات وتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى، وتوفير جميع خدمات المعاشات للمواطنين بأسهل وأسرع وأحدث الطرق والآليات.

وتتضمن المنظومة أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات، ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق "معاشى" الإلكترونى أو عن طريق ماكينات "نقاط البيع" المتواجدة فى كل مكاتب وفروع هيئة التأمينات البالغة 600 مكتب فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتشمل خدمات تطبيق معاشى للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و IOSالذى يعد أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات خدمات دفع الفواتير، بالإضافة إلى جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

وكما سيتمكن أصحاب المعاشات من خلال الخدمة الصوتية (IVR) من الاتصال برقم "19630"، للاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السرى أو طلب رقم سرى جديد حال نسيان الرقم السرى الأصلى، كما ستتيح الخدمة الصوتية للمتصل، إعادة إصدار البطاقة أو طلب كشف حساب مختصر، كما ستتاح من خلال مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية جميع خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى مثل دفع فواتير الكهرباء و إشتراكات التأمينات الاجتماعية.

من جانبها أعلنت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي أن الخدمات الجديده تأتى فى محاولة من وزارة التضامن للتخفيف على أصحاب المعاشات وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم دون عناء وتوفير الوقت والجهد وتكلفة المواصلات كما أن الخدمات الجديده التى يتم اتاحتها لاصحاب المعاشات تأتى ضمن خطوات عديدة لتطوير منظومة المعاشات فى مصر على مستوى البنية التحتيه وميكنة مكاتب التأمينات وميكنة الخدمات المقدمة من خلال فروع الهيئة بصندوقيها العام والخاص والحكومى مع تنظيم دورات لتدريب العاملين بالهيئة ورفع كفاءتهم مع إعداد قانون جديد للتأمينات يأخذ بأحدث ما وصلت إليه التشريعات المنظمة لعمل الهيئات التى تشرف على أموال التأمينات فى العالم ويضمن أكبر قدر من المكاسب لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

من جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس": "نشعر بالفخر لمساهمتنا فى تنفيذ المشروع الذي يوفر سبل الراحة للمواطنين من أصحاب المعاشات ويسهل من تعاملاتهم المالية ويحسن تجاربهم اليومية مع هيئة التأمينات، هذا النجاح هو فى الحقيقة انعكاس مباشر لخطط واستراتيجيات الشمول المالي والتحول الرقمى التى تتبناها الدولة، واليوم نقدم مثالا واضحا على أهمية هذه الخطط في حياة وواقع كل المواطنين".

وتابع:"حرص الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى على تنفيذ المشروع من أجل تسهيل تأدية الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعمها لنا، دفعنا لإنجاز المهمة بدقة ومهارة مع مراعاة عامل الوقت، وقد أثبتنا كفاءتنا في إنجاز كل المهام باحترافية بفضل ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة تقنيا، لتتحقق هذه النقلة التاريخية في التعاملات المالية لأصحاب المعاشات".

وأضاف: "منظومة الخدمات المتكاملة لأصحاب المعاشات هى مشروع من ضمن مشاريع كثيرة للدفع والتحصيل الإلكترونى، نفذناها لصالح العديد من الوزارات والجهات الحكومية، ونحن سعداء بقدرتنا على النجاح فى كل مرة وإثبات جدارتنا بالشعار الذى نتبناه بأننا الشريك الذى تفضله أى جهة طموحة".

يأتى الإعلان عن هذه الخدمات المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، لأصحاب المعاشات تزامناً مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 لـ900 جنيه؛ لمواجهة التضخم.