وزارة الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية بمطروح والمنيا والبحيرة

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادمة بتاريخ 22 رجب1440 هجرية الموافق 29 من مارس 2019 م تحت عنوان :” في رحاب الإسراء والمعراج “.

قالت وزارة الاوقاف، انه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية , وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / طه رمزي أحمد الرفاعي .

الشيخ / أحمد محمد عبد العزيز .

الشيخ / فرج حسن عبد المعبود علي .

الشيخ / مصطفى فوزي زكي .

الشيخ / أحمد حسن عبد المجيد .

الشيخ / محمد عاشور سيد .

الشيخ / محمد كمال حسان .

الشيخ / عز الدين عبد الصمد .

الشيخ / بلال رفعت محمد .

الشيخ /عبد النبي رجب محمد .

كما تؤدي القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني) .

القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / إبراهيم حلمي عسقلاني علي .

الشيخ / إبراهيم نبيل كمال السيد .

الشيخ / أحمد صبحي أحمد السيد .

الشيخ / أحمد عوض عبد السلام .

الشيخ / باسم السيد عبد الحميد موسى .

القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد عبد المعبود إبراهيم .

الشيخ / محمد شلبي محمد شلبي .

الشيخ / علي إسماعيل علي أحمد .

الشيخ / محمد إسماعيل أبو سعده .