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وزارة الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية بمطروح والمنيا والبحيرة

الخميس، 04 أبريل 2019 03:00 ص
وزارة الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية بمطروح والمنيا والبحيرة وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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 تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادمة بتاريخ 22 رجب1440 هجرية الموافق 29 من مارس 2019 م تحت عنوان :” في رحاب الإسراء والمعراج “.
قالت وزارة الاوقاف، انه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية , وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.
 
 
 
 القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / طه رمزي أحمد الرفاعي .
الشيخ / أحمد محمد عبد العزيز .
الشيخ / فرج حسن عبد المعبود علي .
الشيخ / مصطفى فوزي زكي .
الشيخ / أحمد حسن عبد المجيد .
الشيخ / محمد عاشور سيد .
الشيخ / محمد كمال حسان .
الشيخ / عز الدين عبد الصمد .
الشيخ / بلال رفعت محمد .
الشيخ /عبد النبي رجب محمد .
كما تؤدي القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني) .
  القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / إبراهيم حلمي عسقلاني علي .
الشيخ / إبراهيم نبيل كمال السيد .
الشيخ / أحمد صبحي أحمد السيد .
الشيخ / أحمد عوض عبد السلام .
الشيخ / باسم السيد عبد الحميد موسى .
  القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد عبد المعبود إبراهيم .
الشيخ / محمد شلبي محمد شلبي .
الشيخ / علي إسماعيل علي أحمد .
الشيخ / محمد إسماعيل أبو سعده .
 
 
 

 


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وزارة الاوقاف

قوافل دعوية




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