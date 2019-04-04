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وحوش البحر.. روسيا تنفذ مناورة عسكرية فى مياه ستالينحراد

الخميس، 04 أبريل 2019 09:02 م
وحوش البحر.. روسيا تنفذ مناورة عسكرية فى مياه ستالينحراد مناورات الجيش الروسى
كتب- هاشم الفخرانى
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بدأ الجيش الروسى مناورات عسكرية يشارك فيها 4 آلاف جندي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بمنطقة ستالينحراد.

 

قطع بحرية روسية
قطع بحرية روسية

 

وبحسب صور التقطتها عدسات وكالات الأنباء العالمية ولا سيما الروسية فإن نحو 400 عربة حربية ستشارك في المناورات مع تشكيلات بولوغوفسكي للصواريخ متوسطة المدى.

 

فرقاطة روسية
فرقاطة روسية

 

وتهدف المناورات إلى تحقيق أعلى مستويات الاستعداد القتالي، وتنفيذ المهام القتالية بكفاءة ومرونة، والتنسيق بين القوات والتصدي للعدو بالأسلحة عالية الدقة

 

قوات بحرية روسية
قوات بحرية روسية

 

كما تشارك تشكيلات من القوات البحرية الروسية فى المناورات ومن بينها فرقاطات وغواصات وسفن حربية وحاملات مروحيات من نوع" كا- 35 "ومروحيات مي-8، التى ستقوم بتغطية مناطق تمركز القوات المشاركة فى المناورات .

 

صواريخ مشاركة فى المناورات
صواريخ مشاركة فى المناورات

 

وسوف تشمل المناورات أيضا، التدريب على مستوى جديد نوعيا مثل إخفاء أنظمة الصواريخ الأرضية المتنقلة والوحدات الفرعية لقوات الصواريخ الاستراتيجية من ضربات العدو ومواجهة الوسائل الحديثة والمتطورة للهجوم الجوي، وكذلك التحذير والتنبيه من الضربات قبل وقوعها بالاشتراك مع قوات المنطقة الغربية والمركزية.

 

 

 


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روسيا

الجيش الروسى

ستيلنجراد

القوات البحرية الروسية




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