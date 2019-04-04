واشنطن بوست: الديمقراطيون يسعون للحصول على سجلات ترامب الضريبية عن 6 سنوات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى يسعون للحصول على السجلات الضريبية الشخصية والخاصة بعمل الرئيس دونالد ترامب عن ست سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس لجنة الطرق والوسائل فى مجلس النواب قد طلب من هيئة العائدات الداخلية(لضرائب)، إقرارات الضرائب الشخصية والتجارية الخاصة بترامب، وهو الطلب الذى قال رئيس الهيئة على الفور إنه لا يميل للامتثال إليه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خطاب رئيس اللجنة ورد ترامب عليه قد أسس لما يمكن أن يصبح معركة قضائية مكثفة مع مطالبة الديمقراطيين بالإطلاع على السجلات الضريبية لترامب التى يعتقدون أنها يمكن أن تلقى الضوء على جوانب عديدة من أعماله وتعاملاته وهو المطلب الذى يرفضه الرئيس الأمريكى.

وكان من المتوقع رفض طلب رئيسة لجنة الطرق والوسائل، بحسب ما تقول الصحيفة، إلا أنه يمثل تصعيدا كبيرا فى التحقيقات الواسعة التى يجريها الديمقراطيين فى الكونجرس حول ترامب وإدارته.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب أخبر مستشارى البيت الأبيض بأنه لا يخطط لتسليم سجلاته الضريبية للكونجرس، وأنه سيقاتل ضد هذا أمام المحكمة العليا أملا فى وقف تلك المحاولات حتى بعد انتخابات الرئاسة فى 2020، بحسب ما قال اثنان من مسئولى الإدارة الأمريكية.