video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: الديمقراطيون يسعون للحصول على سجلات ترامب الضريبية عن 6 سنوات

الخميس، 04 أبريل 2019 12:58 م
واشنطن بوست: الديمقراطيون يسعون للحصول على سجلات ترامب الضريبية عن 6 سنوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى يسعون للحصول على السجلات الضريبية الشخصية والخاصة بعمل الرئيس دونالد ترامب عن ست سنوات.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس لجنة الطرق والوسائل فى مجلس النواب قد طلب من هيئة  العائدات الداخلية(لضرائب)، إقرارات الضرائب الشخصية والتجارية الخاصة بترامب، وهو الطلب الذى قال رئيس الهيئة على الفور إنه لا يميل للامتثال إليه.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن خطاب رئيس اللجنة ورد ترامب عليه قد أسس لما يمكن أن يصبح معركة قضائية مكثفة مع مطالبة الديمقراطيين بالإطلاع على السجلات الضريبية لترامب التى يعتقدون أنها يمكن أن تلقى الضوء على جوانب عديدة من أعماله وتعاملاته وهو المطلب الذى يرفضه الرئيس الأمريكى.

 

وكان من المتوقع رفض طلب رئيسة لجنة الطرق والوسائل، بحسب ما تقول الصحيفة، إلا أنه يمثل تصعيدا كبيرا فى التحقيقات الواسعة التى يجريها الديمقراطيين فى الكونجرس حول ترامب وإدارته.

 

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب أخبر مستشارى البيت الأبيض بأنه لا يخطط لتسليم سجلاته الضريبية للكونجرس، وأنه سيقاتل ضد هذا أمام المحكمة العليا أملا فى وقف تلك المحاولات حتى بعد انتخابات الرئاسة فى 2020، بحسب ما قال اثنان من مسئولى الإدارة الأمريكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"السيسي ـ ترامب".. مباحثات استثنائية فى البيت الأبيض.. 5 لقاءات سابقة ترسم ملامح العلاقات القوية بين القاهرة وواشنطن.. 9 إبريل "القمة السادسة" بين الزعيمين.. ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية فى مقدمة الملفات

ترامب يهدد مجددا بإغلاق الحدود مع المكسيك ويطالب الكونجرس باتخاذ إجراء

أبو الغيط: إعلان ترامب بضم الجولان لإسرائيل منفرد لا يمثل إلا صاحبه ‎

الاتحاد المكسيكى للكرة يحقق مع مارادونا بسبب وصف ترامب بالطاغية

دونالد ترامب

سجلات ترامب الضريبية

الكونجرس

الديمقراطيين

اخبار امريكا




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة