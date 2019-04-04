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هيئة الاستثمار: أول منطقة حرة للغزل والنسيج بالمنيا على مساحة 1.5مليون متر مربع

الخميس، 04 أبريل 2019 07:46 م
هيئة الاستثمار: أول منطقة حرة للغزل والنسيج بالمنيا على مساحة 1.5مليون متر مربع جانب من الاجتماع
كتب - جاكلين منير
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قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه سيتم إنشاء أول منطقة حرة للغزل والنسيج في المنيا تقام علي مساحه مليون ونصف متر مربع ويتم إنشائها بواسطة القطاع الخاص ويصل حجم الاستثمار من 3 الي7 مليار دولار خلال من 3 الي 10 سنوات ، كما سيتم تدشين أول مؤشر للاستثمار خلال شهرين  للعمل علي تنامي فرص الاستثمار في المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالإسكندرية،مع أعضاء الغرف التجارية المصرية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد وعدد من رجال الأعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة ، أن مجال الغزل والنسيج في مصر شهد انتعاشة كبيرة مؤخرا ، وهناك عروض لشركات كبري لانشاء مصانع عالمية في مصر لوجود مزايا كثيرة منها العمالة والتسهيلات التي تمنح للمستثمر ومعدل العائد ، والعمل علي اعتماد التوقيع الإلكترونى.

وأشاد  "عادل" ،  بتوفير العوامل الايجابية  مؤخرا ، لدفع وجذب الاستثمار، منها تسهيل إجراءات التراخيص والعمل علي تخفيض  تكاليف النقل التي تصل في بعض الأحيان ل25% من تكلفة السلع، وكذلك العمل على استغلال الموقع الجغرافي لمصر ، لافتا إلى أن  نويبع سوف تتحول الى أول منطقة من مناطق الجيل الرابع للاستثمار وهي ذات موقع جغرافي متميز من موانئ وطرق.

 

 

 
 
 

 
 
 

 


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