هل يجوز لولى اليتيم أن يأخذ شيئًا من ماله عند الحاجة؟.. الأزهر يجيب

كتب محمد تهامى زكى

ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية سؤالا حول هل يجوز لولى اليتيم أن يأخذ شيئًا من ماله عند الحاجة؟، ضمن الأسئلة التى تصل إلى المركز من أجل الرد عليها، فى إطار التدقيق والحصول على الفتوى من مصادرها الرسمية والموثوق فيها.

ويجيب الأزهر من خلال مركز الفتوى نصا عن إجابة هذا السؤال: فإن المال الذى خُصص ليتيم يكون ملكًا له، يُصرف فى مصالحه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئًا إلا بحق شرعى؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 2]، وقال أيضًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10].

وأوضح المركز، إنَّ كان الشرع الحنيف قد رخّص للقائم على شئون اليتيم والنَّاظر فى مصالحه أن يأكل من ماله بالمعروف إن كان فقيرًا مقابل ما يقوم به من شئونه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6]، وعلى هذا؛ فيجوز لولى اليتيم الذى يرعى شئونه أن يأكل من ماله بالمعروف إذا احتاج إلى ذلك.. والله تعالى أعلى وأعلم.