هبوط أسعار برنت عن مستوى 70 دولارا بسبب ارتفاع مخزونات أمريكا

رويترز

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، للجلسة الثانية، مع انخفاض خام برنت أكثر عن مستوى 70 دولارا، بعد أن أظهرت البيانات فى الولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا فى مخزونات الخام وإنتاجا عند مستوى قياسى.

وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 69.28 دولار للبرميل، وهبط برنت 6 سنتات أمس الأربعاء بعد أن لامس 69.96 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر حين جرى تداول الخام فوق 70 دولارا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 8 سنتات أو 0.1% إلى 62.38 دولار للبرميل، وهبطت عقود الخام 12 سنتا فى الجلسة السابقة بعد أن بلغت 62.99 دولار لفترة وجيزة، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

وزاد خام القياس العالمى برنت نحو 30% منذ بداية العام الجارى، فى حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 40%، وتلقت الأسعار الدعم من شح الإمدادات العالمية ومؤشرات على ارتفاع الطلب.

وتستفيد أسعار النفط من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، فى المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضى مع صعود صافى الواردات. وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات بمقدار 425 ألف برميل.

وزاد إنتاج النفط الأمريكى 100 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسى يبلغ 12.2 مليون برميل يوميا بعد أن حوم حول 12 و12.1 مليون برميل يوميا منذ فبراير، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.