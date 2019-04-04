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خالد صلاح
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نيكي يغلق عند أعلى مستوى في شهر بفضل تفاؤل التجارة

الخميس، 04 أبريل 2019 11:44 ص
نيكي يغلق عند أعلى مستوى في شهر بفضل تفاؤل التجارة مؤشر نيكى - ارشيفية
رويترز
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أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا لأعلى مستوى في شهر اليوم الخميس في الوقت الذي اشتري فيه المستثمرون أسهم شركات صناعة السيارات وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفضل تنامي الآمال بإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.05 % إلى 21724.95 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ الخامس من مارس.

وصعد مؤشر قطاع السيارات، الذي تضرر جراء المخاوف بشأن التباطؤ العالمي والتهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، 0.9%، وزاد مؤشر القطاع 4.8% على مدى الجلسات الخمس الماضية.

وزاد سهم هوندا موتور 0.9 % بينما ارتفع سهم تويوتا موتور 0.7%.

وزاد سهم نيسان 0.6%، وأُلقي القبض على كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق مجددا اليوم بتهمة محاولة التربح على حساب نيسان.

وارتفعت أسهم شركات صناعة معدات الرقائق ومنتجات السليكون بعد صعود نظيرتها الأمريكية وإن كان بعض تلك الشركات خسر الزخم في أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة.

وزاد سهم أدفانتست كورب 2.1% لأعلى مستوى في 11 عاما.

وتخارج المستثمرون من الأسهم الدفاعية التي اشتروها في وقت سابق من العام الجاري.

وهبط سهم سكك حديد شرق اليابان 2% لأدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر في حين نزل سهم سكك حديد وسط اليابان 1.6%.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.1% إلى 1620.05 نقطة بعد أن فشل في الحفاظ على المكاسب التي حققها في وقت سابق.


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