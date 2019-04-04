نواب الإسماعيلية يتفقدون مراكز تدريب القوى العاملة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قام وفد برلماني يضم النواب أشرف عمارة، وعصام منسي، وأحمد بدران البعلى، يرافقهم ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية بزيارة مراكز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة بمدينة المستقبل، والذى يضم ورش لتعليم النجارة والميكانيكا، والكهرباء، وصيانة الأجهزة الكهربائية، والتكييفات، وتعليم صناعة المنسوجات

وأستمع الوفد لشرح من وكيل وزارة القوى العاملة للفرص التدريبية التى يوفرها المركز وتأهيل المتدربين الى سوق العمل، مؤكدا أن شركة عالمية طلبت من الوزارة تدريب وتأهيل المئات من الشباب والفتيات للعمل لدى مصنعها الجديد بالمنطقة الحرة المجاورة للمراكز بمدينة المستقبل بمرتبات تبدأ من2000 جنيه

وقال وكيل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة تدعو كل الشباب والخريجين الراغبين فى تعلم مهنة أو حرفة أوعمل للمشاركة فى برامج التدريب المجاني وأنه سوف يتم منح المتدربين بدلات تدريب يومية بقيمة 10جنيهات لحين الانتهاء واستلام العمل فى أى شركة.

وخلال جولة الوفد البرلمانى بورشة المنسوجات طالب عدد من الفتيات المتدربات من النواب زيادة بدل الانتقال الى 30جنيه ووعد النواب بنقل المطلب الى وزير القوى العاملة، وطالبن بأن تمول الدولة شراء ماكينات خياطة للمتدربات بقروض بدون فوائد أو ضمانات للعمل عليها بعد فترة التدريب تحت اشراف القوى العاملة

وقال أشرف عمارة نائب الإسماعيلية، أن الجولة تأتى فى إطاردورالبرلمان فى متابعة توصيات النواب بإعداد وتأهيل كوادر شبابية للعمل فى المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس وتحتاج تفاعل من مؤسسات الدولة والحكومة.

وأشاد النائبان أحمد البعلى، وعصام منسي، بمراكز التدريب مطالبين الوزارة بالترويج لها لجذب الشباب، مؤكدين أن الشباب والخريجين لا يعلمون عن المركزشيئا، وأنهم فى حاجة إلى التواصل معهم من خلال المدارس والجامعات.