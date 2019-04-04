ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 23

طنطا 13 23

دمنهور 12 22

الإسكندرية 12 20

بلطيم 14 20

مطروح 10 18

السلوم 11 19

سيوة 13 24

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 13 24

السويس 12 25

العريش 13 21

رفح 12 20

رأس سدر 15 24

نخل 06 25

نويبع 17 26

طابا 14 25

كاترين 10 21

الطور 16 28

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 27

مرسى علم 15 28

الفيوم 13 25

بني سويف 13 25

المنيا 12 26

أسيوط 13 26

سوهاج 13 28

قنا 14 29

الأقصر 14 30

أسوان 16 31

أبو سمبل 15 30

الوادي الجديد 13 28

شلاتين 16 32

أبو رماد 17 30

رأس حدربة 18 29

حلايب 18 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 36

المدينة 20 34

الرياض 19 32

المنامة 22 28

أبو ظبي 25 36

الدوحة 23 26

الكويت 18 30

دمشق 07 19

بيروت 14 20

عمان 07 19

القدس 09 18

غزة 14 21

بغداد 15 27

مسقط 26 31

صنعاء 11 24

الخرطوم 22 39

طرابلس 17 26

تونس 11 22

الجزائر 10 14

الرباط 10 17

نواكشوط 17 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 17

اسطنبول 05 12

إسلام آباد 20 34

نيودلهي 23 39

جاكرتا 24 33

بكين 09 28

كوالامبور 25 33

طوكيو 08 16

أثينا 09 17

روما 06 16

باريس 03 12

مدريد 06 16

برلين 09 20

لندن 06 09

مونتريال 05- 03

موسكو 01- 09

نيويورك 04 14

واشنطن 10 19