نقابة الأطباء: تفعيل الحد الأدنى لقيد خريجى كليات الطب الأجنبية 2020

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سمير التونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن طرح التصويت على عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة، بين خريجى كليات الطب الأجنبية، عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية في نفس سنة الحصول علي الثانوية العامة، يأتى عقب رصد النقابة لكليات طب أجنبية خارج مصر، تقبل الالتحاق بها لطلاب حاصلين على مجموع بالثانوية العامة 50% فقط.

وأكد التونى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: أن قبول طلاب بمجاميع متدنية بكليات الطب، مقدمة سيئة لمنتج أكثر سوءا، خاصة أن مهنة الطب دائما ما تحتاج إلى أشخاص أكثر تميزا وقادرين على التركيز بمعدلات تفوق غيرهم، مضيفا: وجود جامعات تقبل بمجموع 50%، يجعل من الصعب التأكد من جودة الخريجين منها، ومدى تأهيلهم للتعامل مع المرضى، لافتا إلى أن قرار نقابة الأطباء يأتى إنطلاقا من حرصها على صحة المريض.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد حد أدنى، بالجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، ليتم تطبيقه من العام المقبل 2020، ولن يطبق بأثر رجعى، لافتا إلى أن كليات الطب المصرية الخاصة، فأنه سيتم طرح التصويت على رفض قيد خريجى الكليات التى ليس لها مستشفيات جامعية، وبعدد أسرة مناسب لعدد التخصصات المُدرجة بأقسام الكلية.

وتعقد النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، غدا الجمعة، لمناقشة قواعد قيد خريجي الكليات الأجنبية بالنقابة، والكليات الخاصة، بالإضافة إلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018، وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.