نجيب ساويرس يستحوذ على "النيل للسكر" بقيمة 3.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة برئاسة المهندس نجيب ساويرس، تقرير المستشار المالى المستقل وهى شركة بى.دى.أو للاستشارات المالية، عن القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر بسعر 2.84 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.761 مليار جنيه، ووافق المجلس، على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بقيمة 3.591 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين بمبلغ 70 مليون جنيه.

وحددت الشركة، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، طريقة وشروط السداد وكيفية الاستحواذ من خلال سداد 10% من إجمالى ثمن الشراء، والبالغ قدره 359.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى قروض المساهمين وقدرها 70 مليون جنيه عند إتمام تنفيذ الصفقة، أما النسبة المتبقية 90% والبالغ قدرها 3.232 مليار جنيه، تكون بمثابة دين على الشركة، على أن تصدر سندات إذنية لصالح البائعين كضمان للسداد، والذين سيقومون بحوالة حقهم فى قيمة إلى شركة أو تى أم تى أكويزيشن، المساهم الرئيسى فى أوراسكوم، ويتم إيداع السندات لدى حساب وسيط ويتم الصرف وفقا للتعليمات المتفق عليها.

واشترطت الشركة، أنه فى حالة رفض الجهات المختصة لزيادة رأس المال يتم إلغاء صفقة الشراء وفسخ عقد البيع، وترد الشركة كامل الأسهم وتحصل على السندات الإذنية، وتسترد المبلغ المدفوع.