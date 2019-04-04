نائب وزير الإسكان: مشاركة أهالى القرى هى أحد مؤشرات نجاح البرنامج القومى للصرف الصحى

كتب أحمد حسن

شاركت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، ورئيس وحدة إدارة المشروعات، فى حلقة نقاشية تحت عنوان: "الادارة المستدامة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى"، وذلك بأسبوع المياه، الذى ينظمه البنك الدولى بمقره بواشنطن، بحضور عدد من مسئولى وخبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بعدة دول مختلفة.

وأكدت نائب وزير الإسكان فى كلمتها أن آلية تنفيذ البرنامج القومى للصرف الصحى بالمناطق الريفية، الذى ينفذ حاليا، تعتبر نموذجاً جديدا يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج، وهذه الآلية مبنية على 6 مؤشرات مرتبطة بالتمويل، وهى، المؤشر الأول (توصيل خدمة الصرف الصحى لـ 167 ألف وحدة سكنية جديدة، وخدمتها بنظام صرف صحى فعال فى المناطق الريفية، بشرط أن يكون منها 10% على الأقل فى العزب والتوابع)، والمؤشر الثانى (إجراء تحويلات سنوية للتمويل مقابل الأداء لشركات مياه الشرب والصرف الصحى طبقاً للمتطلبات التى تم إنجازها بالعام السابق)، وهذان المؤشران مرتبطان بالمحور الأول فى أهداف برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، وهو (توفير وتحسين خدمات الصرف الصحى).

وأوضحت أن المؤشر الثالث يتمثل فى (وضع خطة لتحسين أداء الشركات مع إجراء تقييم سنوى للتأكد من تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه بالخطة)، وهو مرتبط بالمحور الثانى فى أهداف البرنامج، وهو (تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن استدامة الخدمة المُقدمة بعد الانتهاء من المشروع)، أما المؤشر الرابع فهو (إعداد واعتماد هيكل تعريفة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى تسمح باستعادة تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد لضمان استدامة الخدمة وتقليل الأعباء المالية على الدولة)، والمؤشر الخامس هو (إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) مع وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى)، والمؤشر السادس يتمثل فى (إعداد واعتماد إجراءات قياسية موحدة للحصول على الأراضى فى إطار البرنامج القومى للصرف الصحى فى المناطق الريفية)، وهذه المؤشرات الـ3 مرتبطة بالمحور الثالث فى أهداف البرنامج القومى للصرف الصحى بالمناطق الريفية، وهو (تعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى).

وشددت المهندسة راندة المنشاوى على أن المشاركة المجتمعية من أهالى القرى المستفيدة هى أحد أهم مؤشرات نجاح هذا البرنامج، حيث يحث البرنامج الأهالى على المساهمة فى إنجاح هذا المشروع، وذلك عن طريق التبرع بقطع أراضٍ لإمكانية استغلالها فى إنشاء محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وكذلك المشاركة في تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين حتى يمكن تعظيم الإستفادة من المشروعات فور الانتهاء منها، مع إمكانية تقسيط تكلفة الوصلات على أقساط شهرية يتم تحصيلها من قبل شركات المياه والصرف الصحي طبقاً لمقدرة المواطنين.

وأشارت نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق إلى أنه تم إنشاء وحدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة البرنامج القومى للصرف الصحى بالمناطق الريفية (PMU) طبقاً لمتطلبات البرنامج، وذلك بهدف دعم ومساندة تحقيق أهداف البرنامج ولضمان التنفيذ الفعال، حيث تختص الوحدة بأعمال التنسيق والإدارة والمتابعة للبرنامج ودعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي فى عمليات وإجراءات التعاقدات والتوريدات، وضمان الجودة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات، وتم إنشاء وحدات تنسيقية بالـ3 شركات المعنية بالمشروع فى مرحلته الأولى(الدقهلية - الشرقية – البحيرة).