ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 7 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 655 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36284 من البضائع العامة منها 113 سيارة نقل محملة بـ 5553 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140368 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28438 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2108 طن أرز و 10173 طن فوسفات و 2500 طن علف كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 242 حاوية مكافئة و عددالحاويات الوارد 433 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1302 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16455 طن حديد و 27 طن محولات و 4500 طن كلوريد إيثيلين و 215 طن ابلاكاش و 19100 طن قمح و 4000 طن ذرة و 450 طن أسمنت معبأ.