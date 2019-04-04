ميكانيكي يتخلص من حياته بالانتحار شنقا بالدقهلية لمروره بمشكلات أسرية

الدقهلية شريف الديب

تخلص ميكانيكي من حياته بالانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنطقة العصافرة بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى المقدم صلاح حمدي مأمور مركز المطرية بالعثور على ميكانيكي منتحر داخل غرفة نومة

وعلى الفور انتقل مأمور المركز وظباط المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص عثر على محمد محمود حسن أبو النجا مقيم العصافرة 36 سنة ميكانيكي، معلق فى سقف غرفته بحبل، وتم استدعاء النيابة العامة التى عاينت الجثة وأمرت بإنزاله ونقله إلى مشرحة المستشفي العام، وبسؤال أسرته أكدت لمروره بحالة نفسية سيئة الفترة الماضية نتيجة لبعض الضغوط والمشاكل الأسرية وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.