موجز6.. وزير النقل يكلف ببيع تذاكر "واقف" بالقطارات المكيفة لتجنب تغريم الراكب

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزير النقل يكلف ببيع تذاكر "واقف" بالقطارات المكيفة لتجنب تغريم الراكب.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

قضت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه وذلك عقب اتهامه بالرشوة وبراءة باقى المتهمين .

قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أدلى بخطاب مهم قبل أيام يدعو فيه بتبنى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية، معربة عن دعم بلادها لهذه الإصلاحات.

تحت عنوان " رحلة استكشافية: مصر على الهواء مباشرة"، أعلنت قناة "ديسكفرى" نقل أحداث فتح تابوت فرعونى، على الهواء مباشرة من مصر لأول مرة الأحد المقبل.

أكدت وكالة موديز العالمة، أن موازنة الحكومة المصرية للعام المالى 2019 - 2020، تهدف إلى استمرار ضبط الأوضاع المالية، وتعد خطوة إيجابية لصالح التصنيف الائتمانى.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء أحمد عبد المنصف رئيس المركز وبالتنسيق مع شرطة المرافق بدمياط حملة لضبط الماشية التى تسير على الطريق العام دمياط / بورسعيد بإتجاه شطا، وتمت مصادرة عدد من رؤوس الماشية وتم إيداعها بجهة الاختصاص للتصرف، كما تم تحرير محاضر بيئة ونظافة لأصحاب هذه الماشية.

كلف المهندس كامل الوزير النقل اليوم الخميس هيئة السكة الحديد بعدم الامتناع عن بيع تذاكر للركاب بالقطارات المكيفة حتى إن تم حجز كافة مقاعد عربات القطارات، بحيث يتم حجز التذاكر للراكب فى حالة اكتمال حجز مقاعد القطار والتدوين على التذاكر عبارة "واقف".

أصدرت برلمانات مصر والمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين، بيان مشترك، أعلنوا فيه رفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلمانى الدولى.

"مصر بتتقدم لينا، ومصر بتتقدم بينا"، "بيقولوا عمار يا مصر.. عمار بشعبها اللى مايعرفش المستحيل شعبها اللى فى كل لحظة بيكتب مجدها".

كشفت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى دعم التمويل العقارى ، أنه سيتم طرح الإعلان الحادى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى الأسبوع المقبل.

في منطقة المعدية غرب مدينة الإسكندرية، حيث يقع يارد تصنيع المنصات البحرية، تعمل فتاة عشرينية تدعى بسنت الغرياني، تبلغ من العمر 28 عاما مهندسة في أحد أهم ورش تصنيع المنصات البحرية ومنشآت المياه العميقة.

وصل ظهر اليوم، بمستشفى الاطفال الجامعى بمحافظة أسيوط، أول حالة نادرة جدا لطفل ذكر مولود برأسين ملتصقين واعضاء واجهزة مكتملة لطفل واحد قادما من مدينة كوم امبو محافظة أسوان.

وصلت مطار القاهرة الدولى قبل قليل، بعثة فريق الزمالك اليوم، استعدادا للسفر، إلى المغرب مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة حسنية أغادير فى ذهاب ثمن نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبدأ الأبيض التجهيز والاستعداد بقوة لمواجهة بطل المغرب، الأحد الموافق 7 أبريل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة 14 من الشهر نفسه.

قررت الهيئة الوطنية للصحافة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارتها، لبحث نتائج التحقيقات التى تمت مع رئيس تحرير مجلة حريتى، واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

مباشرة الحقوق السياسية حق أصيل يكفله الدستور المصرى للمواطنين، وهو ما تسعى الدولة لتذكير المواطن به فى كل مناسبة وحدث يستلزم ضرورة مشاركة من قبل أبناء الوطن فى مصر بعد ثورة 30 يونيو والانتصار على الفاشية الدينية.

وصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة العمليات العسكرية فى المنطقة الغربية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، مستلهما همم المصريين وأعضاء المجتمع الأكاديمى فى مصر، قائلا: "إننا لم نشارك فى الثورة الصناعية الأولى أو الثانية أو الثالثة ولا يجب أن تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة".

تطل دائما كملاك جميل يرسم البسمة على قلوب المعذبين، يحمل صوتها الملائكى كل معانى الحب والرحمة والجمال والخير والحرية، تنظر إلى وجهها البرئ وابتسامتها الصادقة الطيبة وهى تشدو بأجمل الأغانى لتعرف أنها فنانة من نوع خاص، تدرك أن الفن رسالة تسمو بالروح وتخفف الآلام وترقق المشاعر.