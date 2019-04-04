موجز 1.. الأمن يحبط محاولة تهريب هيروين بقيمة 2 مليار جنية بالبحر الأحمر

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها نجاح الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 2 طن لمخدر الهيروين و99 كيلو جرام لمخدر الآيس إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وأيضا بدء تسليم قطع أراضى المرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية بـ"بيت الوطن" فى إبريل

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم:

الأجهزة الأمنية تحبط محاولة تهريب 2 طن هيروين بقيمة 2 مليار جنيه

فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد مهربى المواد المخدرة .. وبالإشتراك مع القوات البحرية ، تم ضبط عناصر تشكيل عصابى لمحاولتهم تهريب أكثر من 2 طن لمخدر الهيروين و99 كيلو جرام لمخدر الآيس إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

السيسي يوافق على اتفاقية مساهمة صندوق الإنماء لتطوير شبكة نقل الكهرباء

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى والموقعة فى واشنطن بتاريخ 2018/4/22

التعليم: إعلان مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين قبل بداية العام الدراسى المقبل

أكدت الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، أنه سيكون هناك مسابقة أخرى قبل بداية العام الدراسى القادم، خلاف مسابقة العقود المؤقتة التى انتهت منها الوزارة خلال الأيام الماضة.

السعودية تعيد فتح قنصليتها فى بغداد والبدء بإصدار تأشيرات للعراقيين

أكدت المملكة العربية السعودية، انها ستقوم بفتح قنصليتها في بغداد اليوم الخميس، مبينة أنها ستبدأ بإصدار تأشيرات الدخول للعراقيين.

وزارة الهجرة تطلق حملة بعنوان "اعرف.. شارك" للتوعية بتعديلات الدستور

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، حملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو فى الخارج"، للرد على استفسارات المصريين فى الخارج، بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة فى هذا الاستحقاق الدستورى.

رسالة من رئيس بيلاروسيا لـ"السيسى" تقديرا لعلاقات الصداقة بين البلدين

بعث الكسندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسيا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر فيها عن تقديره الكبير لعلاقات الصداقة بين البلدين والشعبين البيلاروسى والمصرى.

بدء تسليم قطع أراضى المرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية بـ"بيت الوطن" فى إبريل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى المُخصصة بالمرحلتين الخامسة، والخامسة التكميلية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة الجولف سيتى بالحى السابع، بمدينة العبور، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14/4/2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 17/4/2019.

إريتريا تتهم تركيا وقطر بالسعى لتخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا

اتهمت الحكومة الإريترية، فى بيان الأربعاء، تركيا وقطر بالسعى إلى تخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا وفى منطقة القرن الإفريقى.

الأرصاد: طقس "الويك إند" مستقر.. وللمسافرين: احذروا الشبورة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر على كل الأنحاء بالجمهورية اليوم الخميس وغدا الجمعة، حتى بداية الأسبوع المقبل، لافتا أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 24 و25 درجة .

"اتحاد منظمى الجولات السياحية الإيطالية": زيادة نسبة الحجوزات لمصر 40%

قال بيير إزهايا، رئيس اتحاد منظمى الجولات السياحية الإيطالية، إن مصر فى مرحلة انتعاش واضحة فخلال 2018 وصل أكثر من 11 مليون سائح إلى البلاد من جميع أنحاء العالم، أى ارتفعت بنسبة 65% مقارنة بعام 2017.