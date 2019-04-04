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من موسكو إلى القدس..الرحلة الأخيرة لرفات جندى إسرائيلى مفقود من 37 عام

الخميس، 04 أبريل 2019 07:55 م
من موسكو إلى القدس..الرحلة الأخيرة لرفات جندى إسرائيلى مفقود من 37 عام تشيع رفات الجندى الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى- صور( رويترز)
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شارك رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ،  والرئيس الإسرائيلى رؤفين ريبلين فى تشيع رفات الجندى الإسرائيلى زخاريا باومل ،  الذى تسلمت تل أبيب رفاته بعد 37 عاماً من فقدانه خلال حرب لبنان الأولى عام 1982 ، حيث تم دفن رفاته بالقدس المحتلة .

 

الجندى الإسرائيلى باومل
الجندى الإسرائيلى باومل

 

ويحمل الجندي،"باومل"  الجنسية الأمريكية ،وترجع تفاصيل فقدانه إلى عام 1982 وبالتحديد في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية ،  يومي العاشر والحادي عشر من يونيو حيث كان يقود إحدى الدبابات الإسرائيلية.

 

تشيع الجندى الاسرائيلى
تشيع الجندى الاسرائيلى

 

وكان واحدا من ثلاثة جنود لا يزالون في عداد المفقودين منذ هذه المعركة، لكن رفاته عادت قبل أربعة أيام على متن طائرة إسرائيلية من دولة ثالثة تولت الوساطة مع لبنان، وشارك في العملية وكالات المخابرات الإسرائيلية .

 

تشييع رفات الجندى الاسرائيلى بالقدس المحتلة
تشييع رفات الجندى الاسرائيلى بالقدس المحتلة

 

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن معلومات إضافية عن العملية، لكن القناة 13 التليفزيونية قالت إن الدولة الثالثة هي روسيا.

 

جانب من جنازة الجندى
جانب من جنازة الجندى

 

نتنياهو والرئيس الاسرائيلى ريبلين يشارك بالجنازة
نتنياهو والرئيس الاسرائيلى ريبلين يشارك بالجنازة

 

 

نتنياهو خلال تشييع الجثمان
نتنياهو خلال تشييع الجثمان

 

 


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الجندى الاسرائيلى

رفات الجندى الاسرائيلى




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