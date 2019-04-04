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منظمة السياحة العالمية تشيد ببرنامج مصر لاصلاح وتطوير القطاع السياحى

الخميس، 04 أبريل 2019 05:43 م
منظمة السياحة العالمية تشيد ببرنامج مصر لاصلاح وتطوير القطاع السياحى الرئيس يتسلم درع منظمة السياحة العالمية
كتبت أمال رسلان
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أشادت منظمة السياحة العالمية UNWTO، ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى مصر، وتضعه نموذج يحتذى به لكافة الدول الأعضاء فى المنظمة.

وقدمت المنظمة درع المنظمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاجتماع فى القاهرة مؤخرا، تقديرا لدعمه الفعال لقطاع السياحة ومساهمة القطاع في استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشادت المنظمة عبر موقعها الرسمى، بالجهود ودعم الرئيس السيسى، وكذا ما  تبذله مصر لتطوير منظومة السياحة، من خلال الإصلاح المؤسسى على مستوى كافة القطاعات، وكذا تدريب وتأهيل العاملين فى القطاع السياحى، وووجهت الشكر للقيادة المصرية  ، على التعاون مع المنظمة السياحة لدعم القطاع السياحي في العالم والارتقاء به على المستويين الدولي والإقليمى.

يذكر أن مصر أجرت الشهور الماضية برنامج للإصلاح الهيكلى للقطاع السياحة، وكذا أقرت خطة للترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة في مصر يتضمن الترويج لكل محافظة أو منطقة جذب سياحى على حده Branding by Destination، وإطلاق علامة تجارية مميزة لكل منها، وربط هذه الأماكن بخصائص مجتمعاتها وثقافتها وأنشطتها المختلفة، وإبراز المناطق السياحية الغنية والكثيرة فى مصر، والتى تقدم كل منها تجربة سياحية فريدة للسائح.

وكان المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، قد أشاد أيضا بما قدمه قطاع السياحة في مصر ، وذكر المجلس أن قطاع السياحة فى مصر نجح فى استعادة عافيته، وتحقيق انتعاشة كبيرة، حيث حقق زيادة في أعداد السياحة بنسبة ١,،9 % ، وذلك طبقا للتقرير الأخير للمجلس الدولي للسياحة، وهذا أعلى من متوسط النمو العالمى البالغ.

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