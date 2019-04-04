وقال المجلس في بيان أورده موقع السومرية نيوز - "يثمن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مبادرة السيد مقتدى الصدر الهادفة لدعم إجراءات مكافحة الفساد بدعوته وزراء كتلة الأحرار وكل أصحاب الدرجات الخاصة المنضوين تحت لواء الكتلة ممن تسنموا مناصب في الحكومات السابقة لتقديم أنفسهم أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لغرض التحقق من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بهم، مع العرض من هذا التحقق لا يعني الإدانة المسبقة وإنما بيان النتائج الواضحة في هذا الملف".

وأضاف أن المجلس يهيب بكل القوى أن تتخذ المواقف الداعمة والجادة لمكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الحكومية وحماية المال العام من أجل توفير بيئة عمل سليمة تضمن فتح ملفات الفساد الكبيرة والتي تسببت بهدر المال العام وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء ورفع أيديها عن الفاسدين وعدم التغطية على كل من ساهم في إيقاف عملية النهوض بالبلد وبناؤه والتسبب في تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية للمواطنين وذلك بمساعدة الحكومة والمؤسسات الرقابية في أن تأخذ دورها كاملاً في بناء عراق مزدهر آمن ينعم أهله بالخير والرفاه والاستقرار بعيداً عن الفساد والفاسدين.