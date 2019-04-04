مقتل 5 من الروهينجا وإصابة 13 آخرين فى غارة جوية بولاية راخين بميانمار

ناى بى داو (أ ش أ)

قال قرويون ومشرع بولاية "راخين" فى ميانمار اليوم الخميس، إن مروحية عسكرية شنت غارة على مجموعة من أقلية الروهينجا المسلمة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وأعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى ميانمار ستيفان سكاليان -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أن فرقا تابعة للمنظمة زارت المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرا إلى أن معظمهم يحتاج إلى الخضوع لعمليات جراحية.

من ناحية أخرى، رفض المتحدث باسم الجيش فى ميانمار الجنرال تون تون نى التعليق على هذه الأنباء، مؤكدا فى الوقت ذاته أن: "الجيش سيقوم بنشر الأخبار الحقيقية فيما يخص هذه الادعاءات فى الوقت المناسب".

وكان نحو 730 ألف شخص من أقلية الروهينجا فروا إلى بنجلاديش المجاورة فى أغسطس من عام 2017 بعدما شن جيش ميانمار عمليات تطهير عرقى بحق الروهينجا قوبلت بإدانات دولية واسعة.