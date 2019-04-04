نسبت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) لمصدر أمني بكركوك - لم تسمه - القول إن قوة من الشرطة الاتحادية وقعت بكمين لعناصر داعش بمنطقه شبيجة الواقعة بين الطوز وداقوق جنوب كركوك؛ مما أدى إلى استشهاد خمسة من عناصرها.

من جانبها أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط مايسمى ب"مسؤول سيطرات داعش" في بيجي بمحافظة صلاح الدين .

وذكر بيان للاستخبارات أن "قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبعملية نوعية ألقت القبض على أحد الإرهابيين كان مسؤولا عن السيطرات التابعة لعصابات داعش الإرهابية في بيجي بعد نصب كمين محكم له في سيطرة الاقواس في مدخل تكريت الشمالي".

كما تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية من ضبط عصابة مكونة من 4 عناصر متخصصة فى تزوير هويات الأحوال المدنية للدواعش في دائرة "جنسية راوة" وتم احالتهم للقضاء.