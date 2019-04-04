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مقتل 13 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 22 آخرين فى هجوم لحركة طالبان

الخميس، 04 أبريل 2019 03:54 م
مقتل 13 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 22 آخرين فى هجوم لحركة طالبان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أفادت تقارير إعلامية فى أفغانستان اليوم الخميس، بمقتل 13 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 22 آخرين فى هجوم شنته حركة "طالبان" على مواقع أمنية فى منطقة "بالا مرغب" بإقليم "بادغيس" شمال غرب البلاد.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن هناك سبعة جنود مازالوا مفقودين فى أعقاب الاشتباكات المسلحة التى اندلعت بين الجانبين واستمرت عدة ساعات.

بدوره، قال رئيس مجلس إقليم "بادغيس" عبد العزيز بيج إن حوالى 500 جندى يقاتلون مع عدد غير معروف من عناصر حركة "طالبان" فى المنطقة.

 


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