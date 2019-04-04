مقتل شرطى وإصابة ثلاثة أخرين بهجوم مسلح فى ديالى بالعراق

أ ش أ

أفاد مصدر أمنى عراقى، بمقتل شرطى وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم مسلح فى محافظة ديالى.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن "مسلحين مجهولين هاجموا قوة مرابطة للشرطة بأطراف ناحية جلولاء قرب منطقة وادى العوسج بمحافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل شرطى وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج والجثة إلى الطب العدلى.



يذكر أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى يشنون بين فترة وأخرى هجمات على القوات الأمنية العراقية والمدنيين فى مناطق متفرقة من البلاد، إلا أنه يتم إحباط تلك الهجمات وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.