وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلاً عن وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم/الخميس/، أن النيران التهمت عددًا كبيرًا من المباني وأجبرت السلطات على إجلاء سكان بالمدينة.

وأضافت الشبكة أن النيران اندلعت على جانب أحد الطرق بمدينة جوسونج على بعد حوالي 210 كيلومتر شمال شرقي العاصمة سول ثم امتدت إلى الجبال المجاورة.

وتقوم فرق الإطفاء حاليًا من جميع المناطق المحيطة بالمدينة بجهودها في محاولة إخماد الحرائق.