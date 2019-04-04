مصر للطيران للأعمال الفنية تضم عملاء أوروبيين جدد إلي هناجر الصيانة

كتبت رحاب نبيل

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تسعى إلى تنفيذ خطط التطوير لمواجهة التحديات التي يشهدها صناعة النقل الجوي وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية في مجال صيانة وعمرة الطائرات .

وأضاف عادل أن خطط الشركة تستهدف جذب المزيد من العملاء و تعظيم العائد وزيادة الأرباح، حيث استقبلت هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية طائرتين تابعتين لشركة MyWay Airlines من جورجيا وشركة Orange2fly اليونانية أحدث العملاء الأوروبيين المنضمين لخدمات الصيانة بالهناجر.

وفي هذا السياق صرح المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن استراتيجية الشركة حالياً تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الفنية التي يتم تقديمها للعملاء من خارج مجموعة مصر للطيران ،بالإضافة إلى التوسع لجذب المزيد من العملاء من خلال الاحتفاظ بالاعتمادات الفنية من الجهات الدولية والمحلية والأرتقاء بالمستوى الفني للأطقم الفنية باستمرار تدريبهم على مختلف طرازات الطائرات الحديثة ومحركاتها وأجزائها مما أثمر عن وصول عدد عملاء شركة مصر للطيران للصيانة إلى 157عميلا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف علي الدين انه تم الإنتهاء من أعمال صيانة الطائرة التابعة لشركة MyWay Airlines الجورجية من طراز بوينج B737-800 حيث أجرت كشف صيانة ودهان للطائرة بالكامل ويعد هذا هو التعاون الفني الأول من نوعه مع شركة MyWay Airlines.

وأكد علي الدين أن شهر مارس شهد نشاطا مكثفا بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة بتقديم خدمات الصيانة الثقيلة والدورية لعدد 15 طائرة من مختلف الطرازات لشركات طيران محلية وعربية وإفريقية وأوروبية من بينها شركة طيران ناس السعودية وHifly البرتغالية واير مدغشقر الناقل الوطني لدولة مدغشقر إلى جانب المصرية العالمية للطيران وفلاي ايجيبت والنيل للطيران.

ومن جانبه توجه نيوكولوز أليكسيشفيلي Nikoloz Aleksishvili مدير الصيانة بشركة MyWay Airlines بالشكر للطاقم الفني لمصر للطيران للصيانة لإنجاز الكشف الفني ودهان الطائرة في التوقيت المحدد و أنه لمس حرصا كبيرا على تنفيذ الأعمال الفنية بدقة عالية وجودة متميزة وهذا ما يؤكد حسن اختيارهم لشركة مصر للطيران للصيانة.

وأوضح أليكسيشفيلي أن الشركة الجورجية ترغب في استمرار التعاون الفني مستقبلا مع شركة مصر للطيران للصيانة نظرا للأعتمادات العالمية والإلتزام والمستوى الفني العالي للأطقم الفنية.

وفي نفس السياق تجري الأطقم الفنية لشركة مصر للطيران للصيانة كشف صيانة ثقيلة لطائرة شركة Orange2fly اليونانية من طراز ايرباص A320 كما تعاقدت الشركة لتقديم خدمات الصيانة اليومية بمحطتي شرم الشيخ والغردقة لعدد 34 رحلة شهريا.

ومن جانبه أشاد ستافروس لامبروس ممثل شركة Orange2fly بالمستوى الفني الراقي للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة ،مؤكدا علي مستوى الجودة المتميز والسمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة مصر للطيران للصيانة كانت أساس التعاقد.

وأعرب لامبروس عن تقديره للتعاون المستمر من كافة العاملين ورغبة الشركة اليونانية في توسيع نطاق التعاون الفني خلال الفترة المقبلة.