مشروعات رصف طرق وكهرباء بتكلفة 12 مليون جنيه بمركز بلاط فى الوادى الجديد

فريق المحافظات

أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بقطاع المركز والقرى التابعة له بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليونا و294 ألف جنيه، اشتملت على تنفيذ مشروعات رصف طرق وشراء مستلزمات كهرباء وتحسين البيئة.

وقال عباس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم شراء مستلزمات إنارة تضمنت محول كهرباء ومستلزمات إنارة عامة بتكلفة مليون و635 ألف جنيه، كما تم التعاقد على شراء سيارة مكبس نظافة وتم توريد مقطورتى جرار زراعى، كما سيتم توريد 3 جرارات زراعية بتكلفة 960 ألف جنيه، حيث إن تكلفة اعتماد خطة تحسين البيئة تبلغ 2 مليون و380 ألف جنيه، كما تم اعتماد مبلغ مليون و110 آلاف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية والقروية.

وأضاف عباس أنه يجرى تنفيذ عدة مشروعات فى قطاع الطرق بالمركز بتكلفة تصل إلى 7 ملايين و245 ألف وجارى العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى من طريق جنوب بلاط الموصل إلى محور تنيدة منفلوط بما يوفر مسافة 18 كيلومترا، مؤكدا على أنه تم الانتهاء من الممشى السياحى بمدينة بلاط بتكلفة 280 ألف جنيه، حيث تم تركيب عدد من المظلات للمواطنين.