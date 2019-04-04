video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فى ندوة بمقر البنك الدولى..

مستشار وزير الإسكان يستعرض تحديات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى واشنطن

الخميس، 04 أبريل 2019 10:45 ص
مستشار وزير الإسكان يستعرض تحديات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى واشنطن سيد اسماعيل مستشار وزير الاسكان - ارشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
قدم الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، عرضا ملخصا لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج، وذلك خلال الندوة التى تم إقامتها بمقر البنك الدولى بواشنطن، خلال فعاليات أسبوع المياه، حيث شهدت الندوة استعراض تجارب عدد من الدول، منها، مصر والهند، فى مجال تقديم خدمات الصرف الصحى.
 
واستعرض مستشار وزير الإسكان فى كلمته التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، مشيرا إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة للعمل على استدامة خدمة الصرف الصحى، للمناطق المخدومة، وتسعى الحكومة جاهدة لتوصيل الخدمة لما يقرب من 100 مليون مواطن، وهو ما يستلزم توفير التمويل اللازم فى الموازنات السنوية، وكذا الاسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.
 
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن أحد التحدياتوالتى تواجه هذا القطاع أيضا تتمثل فى إجراءات الطرح والترسية غير النمطية للمشروعات، والتى بها اختلافات كبيرة، نتيجة لتعدد آليات الطرح طبقا للتمويل، مؤكدا أن هناك تحديا آخر هو تأخر تنفيذ المشروعات لفترات زمنية طويلة، وكذا الاعتماد على الأنظمة المركزية فى الإدارة والتنفيذ، وتعدد آليات توفير وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وهو ما نتج عنه أثر سلبى، تمثل فى تأخر تنفيذ المشروعات.
 
وقال: من التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أيضا، الحاجة إلى رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى طبقا للمعايير والمواصفات، حتى يمكن الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة.
 
وردا على أسئلة الحاضرين بشأن خطة الدولة لمواجهة هذه التحديات، والتغلب عليها، أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن الدولة تبنت إطلاق البرنامج القومى لصرف صحى المناطق الريفية، والذى يتم تمويل المرحلتين الأولى والثانية منه من البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، حيث كان هذا البرنامج بمثابة إعادة هيكلة للقطاع، على 3 محاور مختلفة.
 
وأضاف: تمثلت المحاور الثلاثة، فى: مدوخدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمجموعة من المحافظات ( 3 محافظات بالمرحلة الأولى، ترتفع إلى 6 محافظات بالمرحلة الثانية)، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء لمقدمى الخدمة، خاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية، بما يسمح باستدامة الخدمة، مع وضع خطط سنوية لتحسين أداء هذه الشركات، تتابع من إدارة البرنامج، ومن وزارة الإسكان بصفة دورية..وأخيرا، توفير البيئة الملائمة على المستوى القومى، من خلال تبنى إعداد استراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق، إلى أنه من ضمن الخطوات التى تم إنجازها بالمشروع،  إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبرنامج، وتقوم وحدة ادارة البرنامج من خلالها بمتابعة مؤشرات الأداء في الشركات الـ3 وسيتم الصرف بناء علي تحقيقها، وكذا إعداد دليل موحد لإجراءات الطرح والتعاقد، وكذلك الانتهاء من دليل موحد لتوفير الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات المطلوبة فى القطاع.
 
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أن هذا البرنامج هو الأول بهذا الحجم الذى يتم تنفيذه فى القطاع من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، وهو ما استلزم تنفيذ برنامج لدعم قدرات العاملين بالشركات، لرفع كفاءة الأداء، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاستعداد لبدء المرحلة الثانية بالبرنامج فى 3 محافظات أخرى.
 
وفى إجابته على سؤال بشأن ما يستدعيه هذا البرنامج من ضرورة العمل على نشر الوعى، وتغيير ثقافات المتعاملين مع القطاع، أوضح مستشار وزير الاسكان للمرافق، أنه يتم العمل على ذلك من خلال محورين، الأول يتعلق بمقدم الخدمة، حيث تتم متابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وحث مسئوليها على وضع خطة أداء، واستثمار سنوى يتم متابعتها من قبل وزارة الاسكان، والمحور الثانى، خاص بالمواطن متلقى الخدمة، حيث تم إعداد برامج توعية بمستويات مختلفة، عن طريق الشركات، وبالتنسيق مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وغيرها وقد كان لمكون المشاركة المجتمعية أثر كبير فى توفير جميع أراضى المشروع، وكان أغلب هذه الأراضى تبرعا من الأهالى، حتى لمساحات المحطات الكبيرة، وهو ما يعتبر أحد مؤشرات نجاح البرنامج.
وزاره الاسكان، البنك الدولى، مشروع الصرف الصحى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 خطوات لكى تحجز قطعة أرض المطروحة من قبل وزارة الإسكان.. تعرف عليها

وزير الإسكان يستبعد حدوث فقاعة عقارية.. ويشدد: هناك دعم من الرئيس لتطوير العشوائيات

الأحد.. بدء طرح كراسات شروط 1982 قطعة أرض على موقع وزارة الإسكان

الاسكان

البنك الدولى

مياة الشرب




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة