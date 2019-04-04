وقال الفاطمي - في تصريحات إعلامية إن كارثة الألغام التي تهدد حياة اليمنيين الآمنين هي واحدة من النتائج الكارثية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



من جانبه، أشار رئيس منظمة (هود)، الحقوقية والإنسانية العاملة في اليمن إلى أن آخر الإحصائيات لضحايا الألغام من المدنيين بلغت 2584 شخصا ما بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.