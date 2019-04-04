مركز تحديث الصناعة يطلق 3 برامج للتدريب الفنى والمهنى

كتب إسلام سعيد

أطلق مركز تحديث الصناعة ثلاثه برامج فى مجال التدريب الفنى والمهنى، وهى برنامج مستويات المهارة القومية، برنامج تنمية مهارات العمالة القائمة، وبرنامج التدريب من أجل التأهيل والتشغيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بين ممثلى المركز، وممثلى 80 شركة صناعية، وبحضور د.سمير عارف رئيس جمعيه مستثمرى العاشر من رمضان، وأيمن رضا الأمين العام الجمعية.

تأتى هذه البرامج استكمالا لدور مركز تحديث الصناعة، فى دعم القطاع الصناعى، بهدف زياده قدراته التنافسية، ومن أجل الإرتقاء بالقدرات الفنية للعامل المصرى، مما يحقق التنميه المستدامة ويزيد من مساهمه القطاع الصناعى فى الناتج القومى المحلى.