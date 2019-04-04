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الخميس، 04 أبريل 2019 02:38 م
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مرصد الأزهر يطلق حملة بعنوان «الذى باركنا حوله» للتعريف بالقضية الفلسطينية

الخميس، 04 أبريل 2019 02:27 م
مرصد الأزهر يطلق حملة بعنوان «الذى باركنا حوله» للتعريف بالقضية الفلسطينية القدس - فلسطين
كتب لؤى على
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أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الخميس، حملة توعوية بعنوان: «الذى باركنا حوله» بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج،  بهدف توعية الشباب العربى بمكانة المسجد الأقصى فى الإسلام، وتاريخ القضية الفلسطينية، والتأكيد على عروبة فلسطين، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.
 
وتتناول الحملة، عبر مجموعة فيديوهات تنشر على مدار شهر أبريل الجارى عرضًا لتاريخ القضية الفلسطينية بدءًا من الانتداب البريطاني، مرورًا بالاحتلال الصهيونى للأراضى الفلسطينية، حتى توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وإعلان المدينة عاصمة للكيان الصهيونى.
 
وتسلط الحملة التى تنشر عبر منصات المرصد على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على الدور البارز الذي تلعبه مصر فى مساندة القضية الفلسطينية العادلة، وأبرز محطات الأزهر المضيئة فى دعم الشعب الفلسطينى، كما تنشر الحملة مجموعة وثائق لأول مرة.
 
وكان مرصد الأزهر قد أطلق حملات توعوية عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، تستهدف الشباب العربى والمسلم، أبرزها: حملة «يدَّعون ونصحِّح»، و«التعريف بمصطلح الجهاد»، و«قيم إنسانيَّة»، و«هنَّ»، و«رحمة للعاملين»، و«كيف لدين؟»، وحملة «أبجديات» التى تُرجمت إلى 12 لغة، فضلًا عن الحملات التى أطلقها المرصد فى عدد من الجامعات المصرية.

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