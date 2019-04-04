مرشح تركى معارض: اكتمل جزء من إعادة فرز الأصوات فى اسطنبول وما زلت متقدما

أنقرة(رويترز)

قال مرشح المعارضة التركية الرئيسية فى اسطنبول اليوم الخميس، إن جزءا من إعادة فرز الأصوات فى الانتخابات المحلية اكتمل وإن الفارق بينه ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يزال نحو 20 ألف صوت.

وأظهرت نتائج أولية أن حزب الشعب الجمهورى المعارض انتزع السيطرة على أكبر مدينتين فى تركيا، اسطنبول وأنقرة، فى انتكاسة لحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفى اسطنبول قال كل من مرشح حزب الشعب الجمهورى أكرم إمام أوغلو ومنافسه من حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق بن على يلدريم، يوم الاثنين إن إمام أوغلو متقدم بفارق نحو 25 ألف وهو هامش ضئيل للغاية فى مدينة يسكنها نحو 15 مليون نسمة.

لكن حزب العدالة والتنمية قدم طعونا على نتائج الانتخابات فى كل ضواحى اسطنبول وأنقرة، قائلا إن النتيجة تأثرت بسبب الأصوات البطالة ومخالفات انتخابية.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأربعاء إعادة فرز الأصوات فى 18 من أصل 39 حيا من أحياء اسطنبول بينما قال حزب العدالة والتنمية إن الفارق يتقلص مع استمرار فرز الأصوات.

وفى العاصمة أنقرة، أمرت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة فرز الأصوات فى 11 حيا بعد أن طعن حزب العدالة والتنمية على النتائج الأولية التى شهدت فوز مرشح المعارضة منصور يافاش على منافسه من حزب العدالة والتنمية الوزير السابق أوزهسكى بفارق نحو أربع نقاط مئوية.

وإذا تأكدت النتائج الأولية، فسيسيطر حزب الشعب الجمهورى على ميزانيتى اسطنبول، العاصمة التجارية للبلاد، والعاصمة أنقرة واللتين تقدران إجمالا بنحو 32.6 مليار ليرة (5.79 مليار دولار) لعام 2019.