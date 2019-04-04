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الخميس، 04 أبريل 2019 02:09 م
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مرشح المعارضة التركية بالانتخابات يعلن تقدمه فى إعادة فرز الأصوات باسطنبول

الخميس، 04 أبريل 2019 12:48 م
مرشح المعارضة التركية بالانتخابات يعلن تقدمه فى إعادة فرز الأصوات باسطنبول أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض
أ ش أ
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أعلن مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو تقدمه فى إعادة فرز أصوات الانتخابات البلدية فى مدينة اسطنبول.

وقال أوغلو - حسبما أوردت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إنه ما زال متقدما بفارق 20 ألف صوت بعد إعادة فرز 9 من أصل 10 دوائر انتخابية فى الانتخابات البلدية بمدينة اسطنبول.

وكان حزب "العدالة والتنمية الحاكم" فى تركيا، الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، خسر الانتخابات البلدية فى مدينة اسطنبول، التى فاز فيها حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، لكن اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا أعلنت أمس أنها ستُعيد فرز الأصوات.


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تركيا

الانتخابات البلدية

اسطنبول

أوغلو




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