أعلن رئيس وفد المملكة العربية السعودية فى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودى - العراقى وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبى، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال القصبى إن السعودية قدمت منحة بمبلغ مليار دولار أمريكى للعراق للمساهمة فى تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً فى نهضة العراق.
وأعلن القصبى عن افتتاح القنصلية السعودية فى بغداد اليوم الخميس، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا فى عدد من المحافظات العراقية.
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