وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال القصبى إن السعودية قدمت منحة بمبلغ مليار دولار أمريكى للعراق للمساهمة فى تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً فى نهضة العراق.

وأعلن القصبى عن افتتاح القنصلية السعودية فى بغداد اليوم الخميس، على أن تفتتح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا فى عدد من المحافظات العراقية.