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مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

الخميس، 04 أبريل 2019 09:17 ص
مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .

ووجه اللواء عصام بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى حال رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.


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