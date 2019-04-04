محمد سعفان: قرارات السيسي برفع الأجور عيدية العمال في عيدهم هذا العام

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الأجور تعتبر عيدية العمال في عيدهم هذا العام.

وأضاف سعفان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "قرارات الرئيس السيسي برفع الأجور تدرس منذ أكثر من عام مع الوزراء المختصين، لدعم المواطنين والعمال خلال المرحلة الراهنة"، متابعا: "نعتبر القرارات عيدية عيد العمال هذا العام".

ونفى وزير القوى العاملة رغبته في تأخير قرارات الرئيس لحين الاحتفال بيوم عيد العمال، حتى لا يُنسب الفضل له فقط ، متابعا: "تكلفة القرارات عالية لتأمين مواردها المالية".