محمد بن زايد: منح رئيس الوزراء الهندى وسام زايد تقديرا لجهوده

كتب هيثم سلامة

منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند "وسام زايد " الذى يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء الدول، تقديرا وتثمينا لدوره فى دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وقال محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات:"تجمعنا بالهند روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية شاملة، عززها الدور المحوري لصديقي العزيز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي منحها دفعة كبيرة.. وتقديرا لجهوده يمنحه رئيس الدولة ''وسام زايد'' .. نثق بمستقبل واعد يجمع البلدين يعززه التفاهم والتعاون المشترك".



محمد بن زايد

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد، قد أجرى اتصالات برئيسى وزارء الهند وباكستان فى أطار سعيه نحو التهدئة بين البلدين، فى فبراير الماضى، مما أدى إلى تخفيف حدة التوتر و تغليب لغة الحوار والتواصل وذلك بعد المعارك الجوية فوق كشمير.