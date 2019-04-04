محكمة لندن تأمر جيبوتى بدفع 385 مليون دولار لمحطة حاويات دورالية

رويترز

قالت الإمارات العربية ، اليوم، الخميس إن محكمة لندن للتحكيم الدولى، أمرت جيبوتى بدفع 385 مليون دولار، زائد الفوائد إلى محطة دوراليه للحاويات، المملوكة جزئيا لموانئ دبى العالمية، وذلك بسبب انتهاك الحقوق الحصرية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن المحكمة خلُصت إلى أن جيبوتى انتهكت الحقوق الحصرية لمحطة دوراليه عبر تطوير فرص جديدة لميناء حاويات مع تشاينا ميرشنتس وهى شركة لإدارة الموانئ مقرها هونج كونج.

ونزعت حكومة جيبوتى السيطرة على محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبى العالمية فى فبراير فى نزاع يعود إلى 2012 على الأقل.