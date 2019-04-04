محاق القمر لشهر شعبان ينهى دورة اقترانية حول الأرض

كتب محمود راغب

يصل القمر مرحلة المحاق (الاقتران) يوم الجمعة المقبل 29 رجب 1440 الموافق 5 أبريل 2019 عند الساعة (8:51 صباحا بتوقيت غرينتش) منهيا دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة أي شهرا اقترانيا جديدا ويبلغ متوسط هذه الفترة 29,53 يوما.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الاقتران أحد منازل القمر ويعنى إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد فى السماء ، عندما يقعان على خط طول سماوى واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وتابع التقرير أنه بعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال " وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وأشار التقرير إلى أن مدار القمر يجعله يكمل دورة واحدة حول الأرض مرة كل 4 أسابيع وتكون النتيجة "دوره أوجهة" من المحاق والتربيع الأول والأحدب المتزايد و البدر المكتمل والأحدب المتناقص والتربيع الأخير والعودة إلى المحاق مره كل 29 يوم ونصف، وهذه الحركة تعنى أن القمر يقطع 13 درجة عبر السماء من ليلة إلى الليلة التالية وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالى ساعة كل يوم.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمرى مناسب لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.