محافظ قنا يلتقى رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الانسان

قنا - وائل محمد

التقى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك فى اطار التنسيق بين المجلس والمحافظات للتحضير للمؤتمر العام الذى سيعقده المجلس القومى لحقوق الإنسان الشهر القادم.

وذلك تحت عنوان "الصحة وحقوق الإنسان"، جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة؛ و طارق سيد، مدير فرع الجنوب بالمجلس القومى لحقوق الانسان وعدد من القيادات التنفيذية .

وقال الدكتور صلاح سلام ، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعقد مؤتمر عام تحت عنوان (الصحة وحقوق الانسان) مطلع شهر مايو القادم بالقاهرة، وذلك فى إطار ما يقدمه المجلس من اهتماما لأوضاع وواقع حقوق الانسان للمواطنين بمحافظات الجمهورية ، لافتا إلى أن الزيارة لمحافظة قنا ،تأتى ضمن سلسلة الزيارات لباقى محافظات الجمهورية لمتابعة الاعمال التحضيرية للمؤتمر وذلك لدراسة اهم الاحتياجات الخاصة بقطاع الصحة وكذلك احتياجات فريق العمل الطبى داخل المؤسسات الصحية بالمحافظات.

فيما أكد محافظ قنا ، أن الدولة تعطى اهتماما كبيرا بقطاع الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مضيفا أن محافظة قنا شهدت خلال السنوات الأربع الأخيرة تطورا ملموسا فى قطاع الصحة حيث يجرى إحلال وتجديد 3 مستشفيات (دشنا – نجع حمادى - ابوتشت) وتحويل مستشفى اليوم الواحد إلى مركز لعلاج الأورام ودعمه بالعديد من الأجهزة الحديثة كما تم تطوير مستشفى قنا العام وتزويده بعدد من الأجهزة الحديثة وتحويل مستشفى قفط المركزى إلى مستشفى تعليمى، وأضاف أن المحافظة تضم 11 مستشفى عام ومركزى ونوعى وعدد 2 مستشفى جامعى ومستشفى للتأمين الصحى ومستشفى تعليمى ومركز للأورام و6 وحدات عناية مركزة و 242 وحدة صحية تساهم فى تقديم الرعاية الطبية الشاملة والآمنة بتكلفة مخفضة للمواطنين .

وعقب اللقاء قام وفد المجلس القومى لحقوق الانسان، بزيارة ميدانية لمستشفى قنا العام، والمستشفى الجامعى، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكذلك التعرف على احتياجات المنظومة الصحية واحتياجات الأطباء والتمريض والعاملين بتللك المستشفيات، وفى ختام زيارته أعرب وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا على الاهتمام والتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان.